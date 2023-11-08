В Украине зарегистрирован первый случай нового варианта коронавируса под названием "Пирола". Лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта Омикрон под названием "Пирола" обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний мужчина.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием Pirola впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании.

"По симптомам и клиническому проявлению заболевания субварианта "Пирола" не выявлено особых отличий от предыдущих штаммов COVID-19. Однако из-за большого количества мутаций "Пирола" скорее поражает ослабленный иммунитет. Заболеть могут даже вакцинированные, однако вакцина снижает риски осложнений", — отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Симптомы субварианта "Пиролы" такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головные боли, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Ранее глава Министерства охраны здоровья (МОЗ) Виктор Ляшко заявил, что тех вспышек COVID-19, которые были в 2020-2021 годах в Украине, уже не ожидается.