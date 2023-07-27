В половине стран мира за месяц не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"В течение этого 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили по крайней мере об одном случае – доля, которая сокращается с середины 2022 года", - заявлено в документе.

По данным организации, в мире за прошедшие 28 дней, а именно в период с 26 июня по 23 июля этого года, было обнаружено 868 000 новых больных COVID-19. Также зарегистрировано 3700 умерших от коронавирусной инфекции пациентов.

В 2020 году пандемия стала причиной серьезных социальных проблем, таких как введение ограничений на передвижение, закрытие границ, пробелы в учебе, изоляция, депрессия и тревога.

Ранее "Страна" писала, что в мае 2023 года ВОЗ заявила об отмене статуса пандемии для коронавирусной инфекции. Делая такое объявление, глава ВОЗ рассказал, что пандемия унесла жизни почти семи миллионов человек, но добавил, что количество жертв может быть в несколько раз выше - не менее 20 миллионов.

Как выяснилось в результате исследований, шведский метод борьбы с ковидом, а именно отказ от карантина и чрезвычайных мер, оказался самым эффективным в Европе.