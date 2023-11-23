В Китае зафиксирована вспышка среди детей пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний.

Об этом пишут местные СМИ.

О росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране еще 13 сентября сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Тогда китайские власти объяснили его отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа.

С чем связана заболеваемость сейчас, непонятно.

Детские больницы в многих городах, в том числе Пекине, переполнены. Пациентам приходится стоять в очередях в отделениях неотложной помощи по два часа.

У госпитализированных нет никаких симптомов, они не кашляют. Врачи наблюдают только высокую температуру с ознобом, а также развитие у многих узелков в легких. Детям ставят капельницы внутривенно.

В китайских школах начинают отменять занятия. В некоторых населенных пунктах заражаются и учителя. На этом фоне распространяются слухи, что началась новая эпидемия вроде коронавируса, хотя власти об этом пока не говорят.

Всемирная организация здравоохранения призвала население Китая принять "меры по снижению риска" и запросила у Пекина подробную информацию о росте числа заболеваний.

Год назад в Китае после отмены жестких ковид-ограничений уже была мощная вспышка заражений вирусом.

Между тем в ВОЗ никак не могут решить загадку происхождения нового коронаируса. Там склонны считать, что его происхождение скорее было естественным, чем утечкой из лаборатории.