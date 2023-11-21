Гепатит А добрался до Киевской области - пятого региона Украины. Случай заболевания зафиксирован в Броварах.

Об этом сообщила директор местного филиала "Центра контроля и профилактики болезней Минздрава" Елена Левченко, передает издание "Трибуна-Бровары".

Заболела сотрудница Киевского областного спортивного колледжа.

Возможность заражения через продукты питания и воду исключили, поэтому подозревают контактно-бытовой путь.

В колледже объявили карантин, проводятся противоэпидемические мероприятия. Всего в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с больной.

Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно еще 24 октября. Причиной вспышки в Виннице могла стать питьевая вода.

В начале ноября появилась информация, что гепатит А, кроме Винницкой области, обнаружили в еще двух областях: Ивано-Франковской и Тернопольской.

А 13 ноября случай инфицирования гепатитом А был зафиксирован в Кривом Роге, заболел 4-летний ребенок.

Ранее мы подробно рассказывали, что такое вирусный гепатит А и как от него защититься.