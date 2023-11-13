Причиной вспышки гепатита А в Винницкой области могла стать питьевая вода.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, количество заболевших может свидетельствовать именно о такой причине. Но точного вывода у специалистов пока нет, продолжаются экспертизы.

Среди других возможных вариантов Кузин назвал продукты с местного рынка, где закупались большинство заболевших.

Гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени: большинство пораженных гепатитом А людей полностью поправляются и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

Напомним, ранее источники "Страны" в правоохранительных органах сообщали, что причиной вспышки гепатита А в Виннице могла стать питьевая вода.

В начале ноября стало известно, что гепатит А, кроме Винницкой области, обнаружили в еще двух областях: Ивано-Франковской и Тернопольской.

Мы подробно рассказывали, что такое вирусный гепатит А и как от него защититься.