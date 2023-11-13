Гепатит А добрался уже до четвертого региона Украины: в Кривом Роге зафиксирован первый случай инфицирования гепатитом А, заболел 4-летний ребенок. В связи с этим городская власть уже усилила проверки школ, детсадов и больниц.

Об этом "Стране" сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"У нас чрезвычайной ситуации в связи с гепатитом А нет, но мы уже усилили меры предосторожности и дополнительного контроля. Проводятся специальные проверки в местах массового скопления людей и там, где кормят: школы, детские сады, больницы", - сообщил Вилкул.

Напомним, ранее источники "Страны" в правоохранительных органах сообщали, что причиной вспышки гепатита А в Виннице могла стать питьевая вода. О вспышке стало известно еще 24 октября: в одном из районов города госпитализировали 60 человек.

Об этом сегодня сказал и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В начале ноября появилась информация, что гепатит А, кроме Винницкой области, обнаружили в еще двух областях: Ивано-Франковской и Тернопольской.

Мы подробно рассказывали, что такое вирусный гепатит А и как от него защититься.