Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает Китай дать полную информацию о том, что за вспышка неизвестной болезни набирает обороты в КНР.

Об этом пишет Daily Mail.

В Пекине заявляют, что это не новый вирус, а сочетание разных инфекций, вызванных микоплазменной пневмонией, РСВ, аденовирусом и гриппом.

"Китайские власти сообщили, что не было обнаружено никаких необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений", - говорят в ВОЗ.

При этом китайские больницы переполнены зараженными детьми с необычными симптомами: воспаление легких и высокая температура, но без кашля.

В Китае звучит версия, что распространение вируса связано с отказом Китая от строгих ограничений Covid. Это будет первая зима в КНР без масок, социального дистанцирования и изоляции. На Западе после отмены ограничений тоже наблюдался всплеск заболеваемости такими инфекциями, как РСВ и грипп.

Напомним, что в Китае дети начали массово болеть пневмонией, в больницах выстроились многочасовые очереди.

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