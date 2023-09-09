Гражданин Соединённых Штатов подхватил загадочную болезнь во время поездки на Филиппины и попал в реанимацию.

О случившемся сообщает издание "People".

В публикации говорится, что Армандо Рамос прилетел в страну по семейным делам и сначала ощутил симптомы, похожие на симптомы простуды - чувство усталости и боль в горле. После обращения к врачу, мужчина был госпитализирован и оказался на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

После госпитализации его состояние стремительно ухудшалось: врачи диагностировали у него пневмоторакс, воспаление мозга, осложнения, распространившиеся на сердце и печень, обнаружили первые признаки почечной недостаточности.

"У Рамоса не выявили ни коронавируса, ни гриппа. Это загадка, мы не знаем, что с ним происходит. Это так же страшно, как было в пандемию ковида, когда никто не знал, что делать. Вы лечите симптомы, но не можете понять их причины", - сказала журналистам дочь пострадавшего Эмма.

Врачи продолжают проводить обследования Армандо Рамоса. Хотя он всё ещё находится в критическом состоянии, врачи сообщили, что у него наблюдаются признаки улучшения работы почек и повышения уровня кислорода в крови.

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