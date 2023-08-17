В США столкнулись с ростом числа неотложных случаев психических заболеваний детей и молодежи, а американская система здравоохранения не имеет необходимых ресурсов, чтобы справиться с этой проблемой.

Об этом говорится в совместном заявлении сразу трех медицинских организаций страны: Американской академии педиатрии, Американского колледжа врачей скорой помощи и Ассоциации медсестер скорой помощи.

По словам медиков, в стране не хватает персонала, мощностей и инфраструктуры для оказания неотложных услуг детям и молодежи.

"Неотложные случаи в психическом и поведенческом здоровье у детей и молодежи продолжают все больше влиять не только на отделения неотложной помощи, но и на весь спектр неотложной медицинской помощи", - сказано в заявлении.

В заявлении приводится статистика, по которой ежегодно около полумиллиона детей с психическими и поведенческими расстройствами проходят обследование в отделениях неотложной помощи по поводу неотложной психической помощи, и за последнее десятилетие это число увеличилось.

Врачи отмечают разницу в доступе к медицинской помощи в зависимости от страховки, гендерной идентичности, языковых предпочтений, географического расположения специалистов по психическому здоровью и стационарных психиатрических отделений, а также расы и этнической принадлежности пациентов. Например, в одном исследовании, анализирующем уровень самоубийств среди несовершеннолетних США в период с 2001 по 2015 год среди детей в возрасте от 5 до 12 лет, сказано, что уровень самоубийств примерно в два раза выше среди чернокожих детей по сравнению с белыми.

Для устранения проблемы медики предложили создать мобильные кризисные группы психического здоровья, чтобы иметь возможность реагировать в школах, кабинетах врачей и дома; обеспечить ресурсами сотрудников отделений неотложной помощи, связанных с распознаванием и оказанием первичной помощи детям с потенциально повышенным риском проблем с психическим и поведенческим здоровьем, а также включать специалистов по психическому здоровью, прошедших подготовку в педиатрии, в бригады отделений неотложной помощи.

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