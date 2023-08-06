Международная группа ученых из США, Бразилии, Испании и других стран установила, что к 75 годам примерно у половины населения можно ожидать развития одного или нескольких психических расстройств.

О результатах их наблюдений пишет научный журнал The Lancet Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные 156 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет, которые были собраны в рамках обследований населения ВОЗ. Обследования проводились с 2001 по 2022 год. Для анализа ученые взяли информацию о жителях 29 странах, в том числе в 12 странах с низким и средним уровнем дохода и 17 странах с высоким уровнем.

Специалисты выяснили, что вероятность начала психического заболевания достигает максимума примерно в возрасте 15 лет, средний возраст развития расстройств для мужчин составляет 19 лет, а для женщин - 20. По данным специалистов, из расстройств у мужчин чаще всего могут наблюдаться фобии, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, и большое депрессивное расстройство (БДР), а у женщин БДР, фобии и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - состояние, возникающее в результате событий, оказывающих мощное негативное воздействие на психику.

"Наиболее распространенными были расстройства настроения, такие как глубокая депрессия или тревожное расстройство. Мы также обнаружили, что риск определенных психических расстройств различается в зависимости от пола", - подчеркнули авторы.

К 75 годам примерно у половины населения может развиться одно или несколько из 13 распространенных психических расстройств, которые обычно впервые появляются в детстве, подростковом или юношеском возрасте.

По словам исследователей, полученные данные дают ценную информацию о частоте и сроках возникновения психических расстройств. В будущем это может лечь в основу рекомендаций по сохранению здоровья.

Ранее мы писали, что 10 миллионов украинцев, то есть около четверти всего населения страны, могут страдать от психических расстройств из-за войны.

Также мы сообщали об открытии ученых из Кембриджского университета, согласно которому у трансгендеров и не определившихся с полом (небинарных людей) аутизм и другие психические расстройства встречаются чаще, чем у цисгендерных людей - то есть тех, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом.