Учёные установили, что доступ детей к смартфонам и аналогичным гаджетам влияет на их дальнейшую жизнь, становясь причиной психических нарушений. А ранний доступ к интернету и соцсетям отражается на ментальном здоровье человека.

К таким выводам пришли нейробиологи из организации Sapien Labs.

Согласно результатам исследований, чем раньше дети начинали пользоваться смартфонами или планшетами, тем чаще они страдали психическими расстройствами. В частности, им приходили суицидальные мысли, у них появлялась агрессия по отношению к другим людям.

В особенности пагубное воздействие гаджетов сказалось на девочках, которые получили доступ к ним до достижения 10 лет. В дальнейшей жизни они страдали от серьёзных проблем с психикой. Опрос респонденток в возрасте от 18 до 24 лет показал, что большая часть опрошенных испытывала ощущение оторванности от реальности, галлюцинации, зависимость и чувство вины.

Всего в исследовании приняли участие 28 тысяч человек обоих полов.

Ученые также напомнили, что в настоящее время наблюдается тенденция прогрессирующего ухудшения психического здоровья молодежи. Этот процесс начался между 2010 и 2014 годами.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США собирается закрыть доступ к соцсетям для детей младше 16 лет.

Перед этим в Агентстве нацбезопасности США назвали TikTok долгосрочной стратегической проблемой.