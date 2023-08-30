На юге Польши распространяется "болезнь легионеров", которая, согласно последним данным, унесла жизни уже 16 человек. О её вспышке сообщили также в испанском городе Касерес, где умер один человек.

"Болезнь легионеров" – это лёгочная инфекция, которая передаётся через вдыхание инфицированных водных брызг.

Обычно инфицирование - заражение патогенными бактериями легионеллами - происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

Симптомы болезни легионеров: острое начало, похожее на грипп (длится от 2 до 5 дней), жар, озноб, головная боль, недомогание, мышечная боль (миалгия).

Обычно болезнь длится до 10 дней. Специфического лечения от неё нет.

Болезнь получила своё название после первой вспышки легионеллёза в Филадельфии в 1976 году, когда 221 человек заболел неизвестной на то время болезнью и 34 из них скончались.

На болезнь впервые обратили внимание, когда заболели люди, посетившие съезд Американского легиона - ассоциацию ветеранов американских вооружённых сил.

Напомним, на юге Польши возле границы с Украиной произошла вспышка "болезни легионеров".

Ранее мы сообщали, что десять человек отравились в Подольском районе Киева во время вспышки кишечной инфекции в столице.