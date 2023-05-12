Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян.

Об этом заявил на брифинге 11 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вчера (то есть 10 мая - Ред.) комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - сказал он.

В общей сложности с начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и о 140 смертельных исходах из 111 стран.

На прошлой неделе, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения также отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.

Ранее мы подробно рассказывали об оспе обезьян, ее симптомах и путях передачи.