В Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой. Подтвержденный диагноз был зафиксирован 27 сентября.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

По словам Кузина, Украине не грозит эпидемия обезьяньей оспы.

"В Украине уже 4 случая оспы обезьян, но эпидемического потенциала нет", – заявил санитарный врач.

Кузин добавил, что главными рекомендациями профилактики являются мытье рук, избегание тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы болезни. Также следует избегать походов в сауны или на частные вечеринки.

Как писала "Страна", 15 сентября в Украине зарегистрировали первый случай обезьяньей оспы, больной никуда не ездил.

Тем временем медики объяснили украинцам, что такое оспа обезьян и какие ее основные симптомы. В частности, это вирусное заболевание передается человеку от животных. Среди основных симптомов: лихорадка, головная боль, слабость, сыпь на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Например, 12 сентября в США зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы. У заболевшего человека был СПИД, он был госпитализирован.