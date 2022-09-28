В Украине зарегистрировали четвертый случай обезьяньей оспы. Минздрав оценил риск эпидемии
В Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой. Подтвержденный диагноз был зафиксирован 27 сентября.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.
По словам Кузина, Украине не грозит эпидемия обезьяньей оспы.
"В Украине уже 4 случая оспы обезьян, но эпидемического потенциала нет", – заявил санитарный врач.
Кузин добавил, что главными рекомендациями профилактики являются мытье рук, избегание тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы болезни. Также следует избегать походов в сауны или на частные вечеринки.
Как писала "Страна", 15 сентября в Украине зарегистрировали первый случай обезьяньей оспы, больной никуда не ездил.
Тем временем медики объяснили украинцам, что такое оспа обезьян и какие ее основные симптомы. В частности, это вирусное заболевание передается человеку от животных. Среди основных симптомов: лихорадка, головная боль, слабость, сыпь на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Например, 12 сентября в США зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы. У заболевшего человека был СПИД, он был госпитализирован.