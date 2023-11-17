Известный китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль Xiaomi SU7.

Максимальная скорость – 210 км/ч. Седан оборудован автопилотом, системой ETC, которая позволяет оплачивать проезд по платным дорогам без остановки, и поддерживает функцию разблокировки.

Цена – 27 500 долларов.

Xiaomi Corporation - китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году. В 2021 году стала лидером по объёму производства смартфонов. Также производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, ПО, электросамокаты, электровелосипеды и теперь автомобили.

Ранее мы публиковали видео, как Си Цзиньпин разрешил Байдену осмотреть свой секретный лимузин Hongqi.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом в Сан-Франциско продемонстрировал президенту США свой лимузин марки Hongqi - секретную модель китайского автопрома, известную под кодовым номером N701. Байден назвал машину хорошей и сказал, что сам пользуется президентским лимузином кадиллак с неофициальным названием "зверь".

Ранее национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в список международных спонсоров войны.