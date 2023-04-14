Китайская компания Xiaomi выразила протест из-за решения украинского НАПК внести ее в перечень "спонсоров войны".

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы категорически против обвинений со стороны Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, что мы "Международный спонсор войны". Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире", — сообщили в компании Xiaomi.

В НАПК внесли Xiaomi в список международных спонсоров войны "из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продаже смартфонов в государстве-террористе".

Отметим, что Xiaomi выпускает популярные смартфоны, фитнес-браслеты и много другой техники.

Ранее США пригрозили компаниям Huawei и Xiaomi новыми санкциями в случае поддержки России.

Также недавно Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank в список международных спонсоров войны, поскольку эта компания оставалась работать в России.