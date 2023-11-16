Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом в Сан-Франциско продемонстрировал президенту США свой лимузин марки Hongqi - секретную модель китайского автопрома, известную под кодовым номером N701. Байден назвал машину хорошей и сказал, что сам пользуется президентским лимузином кадиллак с неофициальным названием "зверь".

Видео диалога лидеров стран появилось в соцсетях.

Си и Байден обменялись такими репликами:

- Какая красивая машина!

- Моя машина Hongqi сделана в Китае. Откройте, посмотрите внутри.

- Похож на кадиллак, который стоит у нас там. Каждый раз в международных поездках эта машина следует за мной. Знаете, как его называют? Зверь!

- Спасибо, увидимся завтра.

Лимузины Hongqi N701 (название переводится как "красное знамя") регулярно используют во время зарубежных поездок Си Цзиньпина. Информации о Hongqi N701 мало. Известно, что за следующие десять лет компания FAW, которой принадлежит бренд Hongqi, выпустит всего 50 таких автомобилей. Дизайн машины во многом напоминает Toyota Century, Rolls-Royce Ghost и Aurus Komendant.

По неофициальным данным, Hongqi N701 оснащен 12-цилиндровым двигателем объемом 6 литров. Мощность силового агрегата составляет 762 лошадиных сил. Также автомобиль получил бронированный кузов и пуленепробиваемые стекла. Длина лимузина составляет около 5,5 м.

Ранее мы подробно рассказывали, о чем договорились лидеры США и КНР в Калифорнии.

Мы также приводили прогноз американского СМИ накануне этой встречи, по которому действия Китая увеличивают риск конфликта с США из-за Тайваня и между странами в любой момент может вспыхнуть война.