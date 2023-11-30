Появилось видео больницы в Китае, заполненной больными новой острой формой пневмонии.

На нем видно большое количество пациентов в больничных койках.

Ранее мы писали о том, что в Китае зафиксирована вспышка среди детей пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний.

Детские больницы в многих городах, в том числе Пекине, переполнены. Пациентам приходится стоять в очередях в отделениях неотложной помощи по два часа.

У госпитализированных нет никаких симптомов, они не кашляют. Врачи наблюдают только высокую температуру с ознобом, а также развитие у многих узелков в легких. Детям ставят капельницы внутривенно.

Также мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает Китай дать полную информацию о том, что за вспышка неизвестной болезни набирает обороты в КНР.

В Пекине заявляют, что это не новый вирус, а сочетание разных инфекций, вызванных микоплазменной пневмонией, РСВ, аденовирусом и гриппом.

В Китае звучит версия, что распространение вируса связано с отказом Китая от строгих ограничений Covid. Это будет первая зима в КНР без масок, социального дистанцирования и изоляции.