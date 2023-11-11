Агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" до "негативного"
Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" до "негативного".
Причины - резкий рост затрат на обслуживание долга (доходность облигаций США накануне выросла из-за роста ключевой ставки) и "укоренившаяся политическая поляризация".
По оценкам агентства, растут риски снижения финансовой устойчивости США.
В минфине страны не согласились с такой оценкой.
"Американская экономика остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самым выдающимся безопасным и ликвидным активом в мире", - заявило ведомство.
Напомним, 30 сентября Белый дом США запустил обратный отсчёт до возможной остановки работы правительства. Сообщение с оставшимся временем до шатдауна было опубликовано на странице Белого дома в соцсети X (ранее Twitter).
После чего президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней. Ранее его утвердили обе палаты Конгресса США. Из законопроекта убрали помощь Украине, что обеспечило голоса республиканцев.