Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" до "негативного".

Причины - резкий рост затрат на обслуживание долга (доходность облигаций США накануне выросла из-за роста ключевой ставки) и "укоренившаяся политическая поляризация".

По оценкам агентства, растут риски снижения финансовой устойчивости США.

В минфине страны не согласились с такой оценкой.

"Американская экономика остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самым выдающимся безопасным и ликвидным активом в мире", - заявило ведомство.

Напомним, 30 сентября Белый дом США запустил обратный отсчёт до возможной остановки работы правительства. Сообщение с оставшимся временем до шатдауна было опубликовано на странице Белого дома в соцсети X (ранее Twitter).

После чего президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней. Ранее его утвердили обе палаты Конгресса США. Из законопроекта убрали помощь Украине, что обеспечило голоса республиканцев.