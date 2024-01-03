В Украине оцифруют лица военнообязанных. Документ

Перечень сведений в реестре военнообязанных будет расширен, это касается как персональных, так и служебных данных, сообщает депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Это предусмотрено в проекте закона 10062, который в начале ноября был принят в первом чтении.

Как сообщила Безуглая, ко второму чтению в проекте пропишут создание электронного кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также создание электронного кабинета Центра предоставления админуслуг.

Законопроект предполагает также создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Этот реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан. В тексте законопроекта указано, что согласие лица на обработку его данных в этом реестре не требуется.

Согласно тексту проекта №10062 реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет. Помимо стандартных данных (ФИО, дата и место рождения, пол, место жительства, образование, семейное положение, военно-учетная специальность) реестр хотят наполнить данными о номерах телефонов, адресах электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, информацией о праве на владение оружием и наличии водительского удостоверения.

В реестре будет информация о родителях военнообязанного, реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, идентификационный номер, данные о выезде за границу, о судимостях и прочее.

В реестре будет также цифровое изображение лица военнообязанного.

Доступ к реестру будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей и Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине могут освободить от мобилизации работников с большой зарплатой, а также о том, что украинцы призывного возраста за границей получат паспорта только по предъявлении военно-учетных документов.