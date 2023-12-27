В государственный реестр военнообязанных "Оберег" добавили еще 750 тысяч записей.

Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

"Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", - сказала она.

Параллельно идет цифровизация данных военных и ветеранов.

"Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберега". Потому что это базовый бэкенд для абсолютно всех онлайн услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", - сказала Екатерина Черногоренко.

Ранее в ВСУ говорили, что когда "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными базами данных, то повестки в общественных местах раздавать перестанут.

Напомним, что в нынешней редакции нового законопроекта о мобилизации, который подали в Верховную Раду, есть обязанность для военнообязанных уточнить свои данные через центр админуслуг или электронный кабинет призывника.

Мы собрали основные положения законопроекта про мобилизацию.

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