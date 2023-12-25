Более чем за месяц - с 16 ноября 2023 года - в Херсонской области получили повестки примерно 800 человек, но для прохождения медосмотра из них явились около трети - около 300 жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин во время городской пресс-конференции.

"Некоторых людей, не прибывших на комиссии, подали в розыск в полицию. По некоторым - открыли уголовные производства. Пока мне известно, что есть четыре уголовных производства по уклонению", - сообщил глава ОВА.

Из 300 прошедших медкомиссию почти 90 человек уже призваны в армию, добавил Прокудин.

Ранее Александр Прокудин заявил, что десять волонтёров не вернулись в Украину после поездки за границу.

"Речь идёт о десятерых. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы", - заявил Прокудин.

Мы также сообщали, что власти Херсонской области обещали усилить мобилизацию.

"Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку", - сообщил Прокудин.