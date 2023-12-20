Руководителей предприятий обяжут лично доставлять в ТЦК своих сотрудников, которые прописаны в другом городе.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Он напомнил, что сейчас военнообязанный при смене места жительства имеет семидневный срок, чтобы встать на учет в местный ТЦК. Если он этого не сделал, то становится уклонистом.

Когда электронный реестр военнообязанных "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными реестрами, ТЦК будут видеть, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, а сейчас работает, например, во Львове.

"Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", - заявил Фитьо.

Ранее в Минобороны заявили, что повестки вручают в публичных местах, чтобы донести людям, что они нужны в рядах ВСУ.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет в случае принятия новый закон о мобилизации, если он будет предусматривать мобилизацию женщин.