Десять волонтёров, которые получили разрешение на выезд за границу, не вернулись в Украину.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

"Мною были выданы распоряжения о разрешении на пересечение границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали за пределы страны и привезли обещанную гуманитарную помощь, сделали фото, отчитались. Однако после этого второй раз решили выехать и не вернулись обратно в Украину.

"Речь идёт о 10 людях. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы", - заявил Прокудин.

Напомним, вчера стало известно, что в Европе после зарубежной командировки решил остаться один из ведущих "24 канала" Алексей Печий. На своей странице в Фейсбуке он прокомментировал своё решение, назвав его "сложным".

Ранее мы писали, что с начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки.