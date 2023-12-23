Ведущий "24 канала" Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию.

На своей странице в Фейсбуке Печий прокомментировал свое решение, назвав его "сложным".

То, что он останется в Европе, журналист обусловил тем, что на Западе меняется отношение к Украине и он хочет, оставаясь там, внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".

Информацию о "невозвращенце" официально подтвердили в медиаходинге.

Гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко заявил, что журналист принял это решение, "осознавая все последствия своего побега".

"Сказать, что я шокирован – ничего не сказать! Говорят "не суди да не судим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", – подчеркнул Андрейко.

Ранее мы рассказывали, что с начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки.

Также стали известны имена украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы. В списке - более 200 фамилий.