Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) высказал мнение, что Евросоюз должен призвать украинских мужчин, которые уехали за границу от войны, поскольку они должны вернуться на родину для помощи на фронте и в тылу.

Депутат отметил, что в одной Германии можно собрать более 10 дивизий.

"В Евросоюзе их более 600 тысяч - способных к военной службе украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы. Только в Германии их 220 тысяч. И это конечно помогло бы облегчить положение солдат на передовой. Они также помогли бы родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке. Так что мы немцы тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский Союз тоже должен это сделать", - заявил Кизеветтер.

Ранее сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины в ЕС выехали более 650 тысяч мужчин призывного возраста. Из этого количества около 190 тысяч приняла Германия. Это только официально зарегистрированные граждане Украины.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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