Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Фото: из открытых источников

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) высказал мнение, что Евросоюз должен призвать украинских мужчин, которые уехали за границу от войны, поскольку они должны вернуться на родину для помощи на фронте и в тылу. 

Депутат отметил, что в одной Германии можно собрать более 10 дивизий.

"В Евросоюзе их более 600 тысяч - способных к военной службе украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы. Только в Германии их 220 тысяч. И это конечно помогло бы облегчить положение солдат на передовой. Они также помогли бы родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке. Так что мы немцы тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский Союз тоже должен это сделать", - заявил Кизеветтер.

Ранее сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины в ЕС выехали более 650 тысяч мужчин призывного возраста. Из этого количества около 190 тысяч приняла Германия. Это только официально зарегистрированные граждане Украины. 

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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