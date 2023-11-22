С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины в ЕС выехали более 650 тысяч мужчин призывного возраста.

Об этом пишет австрийское издание Еxxpress со ссылкой на данные Евростата.

Из этого количества около 190 тысяч приняла Германия. Это только официально зарегистрированные граждане Украины.

По оценкам Евростата, еще 100 тысяч человек не зарегистрировались и поэтому находятся в стране нелегально. При этом реальное число сбежавших мужчин призывного возраста может быть в разы больше.

"Текущие данные показывают, каково моральное состояние молодых украинцев. Для Украины потеря годных к военной службе мужчин на второй год войны является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить – при условии, что западные союзники его поставят. С солдатами так не получится, или, скорее, это становится все труднее. Российское вторжение спровоцировало массовый отток, в том числе внутри Украины, но особенно за границу", - комментирует издание.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала война Украину покинули примерно 6,3 млн граждан. Большинство из них – женщины и дети.

Ранее СМИ сообщали, что Украину с начала вторжения РФ нелегально покинули около 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации. Еще 21 тысяча мужчин были пойманы на попытке сбежать за границу. Многие из них имели поддельные документы о болезнях. Кто-то переплывал опасные реки, другие просто ушли пешком под покровом темноты.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.