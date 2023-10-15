Двое сотрудников команды ФК "Кривбасс" решили не возвращаться в Украину и скрылись в неизвестном направлении после выездного матча женской Лиги чемпионов, который проходил в Швеции. Беглецы - SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Об этом рассказал в эфире КГК журналист Сергей Болотников.

Инцидент произошел месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. В составе делегации женской футбольной команды Роман Лопатин и Роман Медведев уехали в Европу, где "Кривбасс" готовился к матчам женской Лиги чемпионов.

Специалисты самовольно покинули расположение команды и решили не возвращаться в Украину. По словам журналиста, клуб этому бегству не способствовал. Кроме того, теперь "Кривбассу" придется обходиться без фотографа и SMM-щика, когда команда выедет за границу.

О бегстве сотрудников "Кривбасс" сообщил в полицию, Министерство молодежи и спорта Украины и Государственную пограничную службу Украины.

Напомним, на днях похожая история произошла с футболистом донецкого "Шахтера" Александром Распутько, который пропал в Антверпене после игры с местной командой в Юношеской лиге УЕФА. Его отсутствие заметили уже в аэропорту. Российские паблики сообщили, что Распутько попросил политического убежища в РФ.

Ранее мы публиковали имена украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы. В списке более 200 фамилий.