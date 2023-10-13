Украинское профильное издание "Брутальный футбол" пишет, что футболист "Шахтера" Александр Распутько уехал в РФ после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.

Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники.

Футболист пропал в Антверпене после игры с местной командой. Его отсутствие заметили уже в аэропорту.

Также СМИ обратили внимание, что футболист удалил все фотографии в соцсетях.

Российские паблики пишут, что Распутько попросил политического убежища в РФ.

Как мы сообщали, Минспорта Украины требует отменить решения ФИФА и УЕФА о допуске российских юношей к международным турнирам. Ведомство считает, что данное решение ограничивает права украинских детей, которых РФ своим вторжением лишила "права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым".

Вместе с этим в Минспорта утверждают, что бойкот соревнований с россиянами не помешает украинцам отобраться на Олимпиаду. Наши спортсмены пропустили только два соревнования: по дзюдо и фехтованию, на которые были заявлены российские атлеты. Остальные квалификационные турниры на Олимпиаду начнутся только в конце августа.