Министерство молодежи и спорта Украины требует отменить решения ФИФА и УЕФА о допуске российских спортсменов младше 17 лет к международным турнирам.

Заявление ведомства опубликовано в его официальном Фейсбуке.

Украина считает, что это решение ограничивает права украинских детей, которых РФ своим вторжением лишила "права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым".

Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с участием РФ. Инициативу поддержали ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии и Румынии.

Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония заявили, что ждут дальнейших пояснений от УЕФА.

Напомним, вчера ФИФА допустила российские юношеские сборные на чемпионаты мира. При этом команды допустят к матчам отбора чемпионата мира U-17 и встречам женского ЧМ U-17, однако сборные будут называться "Российский футбольный союз" и выступать без флага, гимна и экипировки, выполненной в цветах флага РФ.

Ранее глава ФИФА не исключил участия сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году.