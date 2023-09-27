Российские киберспортсмены выиграли турнир с призовым вознаграждением в 200 000 долларов, но эти деньги они не получат из-за своего гражданства.

Об этом пишут в российских издания.

Так, киберспортсмены Даниил "Putrick" Абдрахманов и Егор "Swizzy" Люсико выиграли в августе турнир FNCS по широко известной игре Fortnite. За первое место организаторы Epic Games обещали 200 000 долларов.

Тем не менее компания отказала в выплатах спортсменам, поскольку те имеют российские паспорта. Более того, их также дисквалифицировали из предстоящего чемпионата по Fortnite в Копенгагене.

Ранее Федерация киберспорта Украины ввела санкции против украинцев, которые играют за российские команды.

"Были введены баны против нескольких украинских киберспортсменов, которые до сих пор не смогли понять, что в Украине идет жестокая война, которую принесли в наш дом россияне. Своими действиями спортсмены, позволяющие себе спокойно играть в одной команде с представителями страны-террориста, толерируют для всего мира действия агрессора в Украине", — заявили "Стране" в Федерации киберспорта.

Мы также сообщали, что сборная Украины по киберспорту снялась с чемпионата мира, когда к нему допустили участников из РФ.