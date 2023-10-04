Международная федерация футбола (ФИФА) официально допустила сборные России с игроками в возрасте до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. В случае, если юношеские сборные РФ отберутся на финальный турнир чемпионата мира, им будет дана возможность участвовать в нем, заявили в ФИФА.

Об этом сообщается на сайте организации.

При этом команды допустят к матчам отбора чемпионата мира U-17 и встречам женского ЧМ U-17, однако сборные будут называться "Российский футбольный союз" и выступать без флага, гимна и экипировки, выполненной в цветах флага РФ.

"В случае, если юношеские команды РФ пройдут отбор на финальный турнир чемпионата мира, им будет дана возможность участвовать в нём", — заявили в ФИФА.

Кроме того, ФИФА осудила войну против Украины и заявила, что к матчам допущены только мужская и женская сборные U-17, а все остальные российские команды "не будут проводить официальные игры до завершения войны".

Однако ФИФА рассматривает возможность отмены полного запрета на участие россиян в международных соревнованиях по футболу, что действует с начала открытого вторжения РФ в Украину, сообщает издание Sky News.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на решение ФИФА, напомнив "о своей чёткой и бескомпромиссной позиции: мы категорически осуждаем соответствующее решение".

"Исчерпывающие аргументы и доказательства недопустимости принятия подобных решений были, в частности, изложены в официальном обращении УАФ к ФИФА, УЕФА и национальным ассоциациям-членам УЕФА, что было направлено в их адрес. <...> Также УАФ призывает все национальные ассоциации бойкотировать попытку возвращения команд страны-агрессора к участию в международных соревнованиях", — говорится в заявлении Ассоциации.

Ранее глава ФИФА не исключил участия сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Украина и ещё ряд сборных решили бойкотировать все футбольные матчи турниров с участием сборной России.

А вот Германия заявила, что не станет бойкотировать матчи с юношескими футбольными командами РФ.