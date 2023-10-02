Сборная Украины не поедет на ЧМ по дзюдо из-за допуска российского военного.

Об этом заявила Федерация дзюдо Украины на своем сайте.

"Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве", — сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Ранее о том, что сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в Чемпионате мира в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси "Стране" рассказал её тренер Виталий Дуброва.

"Спортсмены из России и Беларуси не могут использовать флаг или гимн своей страны, не могут иметь с ней никакой идентичности, но могут выступать на соревнованиях. Но при этом все равно все понимают, что это спортсмены из России и Беларуси," — сказал тренер.

Мы также сообщали, что Минспорт подготовил санкции для украинских спортсменов и федераций за участие в турнирах, где есть россияне.