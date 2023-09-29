Российским спортсменам разрешили выступать на Паралимпийских играх-2024 в Париже в индивидуальном и нейтральном статусе.

Такое решение вынес Международный паралимпийский комитет, опубликовав его на своем сайте.

При этом участники организации не поддержали полную приостановку членства Национального паралимпийского комитета РФ в организации, но поддержали его частичное отстранение.

Напомним, что на Паралимпиаде-2022 в Пекине россияне и белорусы не выступали.

Ранее в МОК разъяснили ситуацию с допуском россиян и белорусов на Олимпиаду. Речь также шла о нейтральном статусе, который обсуждается для возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. В комитете подчеркнули, что речи об Олимпиаде-2024 пока не идёт.

Мы также сообщали, что окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже пока не принято. Поскольку на сегодня МОК официально не пригласил РФ и Беларусь принять участие в Олимпийских играх-2024, также не принято решение о том, позволят ли спортсменам из этих двух стран соревноваться под нейтральным флагом, поэтому решение об участии украинских спортсменов будет принято позже.