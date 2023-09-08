Международный олимпийский комитет (МОК) планирует внести в Олимпийскую хартию поправки, расширяющие права спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Предлагается включение дополнительных формулировок в пункты 1 и 4 Основных принципов олимпизма, которые определяют "всеобъемлющее обязательство по уважению прав человека".

Предполагаемая формулировка пункта 4 выглядит следующим образом: "занятие спортом является правом человека. Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека в рамках олимпийского движения. Олимпийский дух требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры".

"Фактически такая формулировка ставит права спортсмена на участие в соревнованиях выше любых решений государств или международных органов, в том числе по санкциям против государств", - отмечает Telegram-канал "Политика Страны", комментируя планы МОК.

Напомним, на днях главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер выступила против участия команды в Олимпийских играх в связи с отсутствием возможности для россиян представлять страну под своим флагом, а также участием трансгендеров в соревнованиях.

Тем временем МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх.