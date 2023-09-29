Германия не будет бойкотировать игры с юношескими футбольными командами РФ.

Такое решение приняли в Немецком футбольном союзе, сообщает Deutsche Welle.

Член исполкома УЕФА и бывший игрок сборной ФРГ Карл-Хайнц Румменигге в интервью газете Bild заявил, что дети - "жертвы войны", которые "никоим образом" не несут за нее ответственность, и поэтому не следует "дополнительно их наказывать".

Другой член исполкома УЕФА Ханс-Йоахим Вацке подчеркнул: "Это ни в коем случае не ослабление нашей непримиримой позиции в отношении России, напротив: взрослые команды по-прежнему отстранены от участия".

Ранее исполком УЕФА допустил к своим турнирам сборные России с футболистами не старше 17 лет. В ответ сразу несколько стран объявили, что будут бойкотировать матчи с молодежными командами РФ. Помимо Украины, о бойкоте заявили Англия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Норвегия и Польша. Таким образом, Германия к ним не присоединилась.

Также мы писали, что недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу.