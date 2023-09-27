Польша, Англия, Латвия, Литва и Украина решили бойкотировать все футбольные матчи с участием сборных РФ из-за допуска российских юниоров.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение принято футбольными ассоциациями этих стран из-за решения исполкома УЕФА допустить к участию в своих турнирах молодежные сборные России с игроками младше 17 лет. Участие взрослых команд все еще остается под запретом.

Украинская ассоциация футбола назвала решение УЕФА "безосновательным и толерантным к российской агрессивной политике" и требует запретить участие всех российских команд.

Украина объявила бойкот, к которому призвала присоединиться остальные страны. Его уже поддержали Польша, Англия, Литва и Латвия.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино допустил возможность участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу, отбор к которому начнется в следующем году. Сам чемпионат пройдет в 2026 году.

В начале сентября мы писали, что Федерация киберспорта Украины рассмотрит вопрос выхода из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за возврата РФ к турнирам.