Нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик и голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин, оба играющие в составе сборной Украины, попали в список Министерства молодежи и спорта, где перечислены спортсмены, покинувшие территорию Украины и не вернувшиеся во время войны из согласованных заграничных командировок.

Этот список министерство ведет совместно с Госпогранслужбой, в нем находятся 293 человека.

Оба футболиста летом сменили клубы. Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1", а Трубин - в "Бенфику" из "Шахтера".

Напомним, Минспорта Украины разрешило атлетам пересекать границу для участия в международных соревнованиях по согласованию с Государственной пограничной службой. Однако некоторые спортсмены нарушают обязательства по возвращению в Украину. По состоянию на 21 июня таких в перечне было еще 227 человек. Теперь количество фигурантов приближается к 300.

Ранее мы сообщали, что с начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки.

Также мы писали, что почти половина украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.