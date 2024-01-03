Коллапса в энергосистеме Украины не будет, даже если РФ воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это уже не первый раз. Именно такие периоды россияне выбирали перед своими массированными атаками. Мы это уже проходили около 20 раз. Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет", – подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Отдельно он отметил, что низкие температуры – это испытание для любой энергосистемы. И для того чтобы пройти этот сложный период без отключений, нужно выполнить два условия: привлечь к работе все энергоблоки электростанций, которые сейчас находятся в текущих ремонтах, и в полном объеме использовать 1700 МВт технической возможности импорта, которую компания "Укрэнерго" открыла в конце прошлого года.

А украинцы могут помочь энергосистеме и энергетикам в этот сложный период, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше.

Накануне Нового года энергетики заявляли, что по состоянию на 31 декабря в Украине нет дефицита электричества.

А вчера после ракетных ударов по Киеву жители разных районов столицы сообщали о том, что у них пропал свет.