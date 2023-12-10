В британской разведке считают, что ракетная атака в ночь на 8 декабря, может свидетельствовать, что РФ перешла к более согласованной кампании по разрушению энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованным в соцсети Х.

Британская разведка напоминает, что ночью 7 декабря 2023 года российские воздушные силы впервые с 21 сентября 2023 года нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной части Украины с использованием тяжелых бомбардировщиков.

"Эти самолеты, вероятнее всего Ту-95, запустили по меньшей мере 16 крылатых ракет воздушного базирования операционной зоны над Каспийским морем", - говорится в отчете Министерства обороны 10 декабря.

В британской разведке считают вероятным, что РФ накапливала крылатые ракеты для использования их зимой.

"Вероятно, это было начало более согласованной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Однако, согласно начальным сообщениям, большинство этих ракет были успешно перехвачены украинской противовоздушной обороной", – говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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