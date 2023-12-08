В результате падения обломков ракет в Киевской области повреждены дома, автомобили, хозяйственные здания и газовая труба. Пострадавших нет.

Полиция региона публикует фото последствий.

"На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники Киевской области, спасатели и представители газовой службы. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Ранее в Киевской областной военной администрации заявляли, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, однако обломками сбитых ракет были повреждены частные дома в нескольких громадах.

Напомним, сегодня утром российские войска выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по Украине. Силами ПВО было сбито 14 ракет в Днепропетровской и Киевской областях. Сообщалось, что в Днепропетровской области после ракетного удара было повреждено промышленное предприятие и пострадали частные дома.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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