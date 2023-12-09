В энергосистеме Украины уже третьи сутки наблюдается дефицит выработки электричества, компенсируемый из Евросоюза.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, 9 декабря, диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт", - сообщает компания.

При этом главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей, что в свою очередь обусловлено высокой аварийностью на работающих электростанциях, а также тем, что многие из них были повреждены российскими обстрелами в этом году и после массированных ударов по энергетике прошлой зимой.

В компании также говорят о высоком уровне потребления электроэнергии населением, что, по словам НЭК, "усложняет ситуацию". Украинцев просят бережно потреблять электричество.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили об одной-двух напряжённых для украинской энергетики неделях.

Напомним, 7 декабря в Украине зарегистрировали максимальный уровень энергопотребления с начала отопительного сезона.