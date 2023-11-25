Ремонтные бригады восстановили поврежденные "Шахедами" линии электропередач.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, пострадали крупные магистральные ЛЭП.

"Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и мощной атаки "Шахедов". Поэтому были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий. Но нам удалось сегодняшний день пройти без каких-либо графиков отключений", - сообщил Кудрицкий.

Напомним, с утра после атаки дронов около 200 зданий в Киеве остались без света.

Сообщалось, что россияне выпустили рекордное количество дронов по Украине, основное направление удара – Киев.

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