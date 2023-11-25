В "Укрэнерго" сообщили о восстановлении поврежденных во время атаки "Шахедов" линий электропередач
Ремонтные бригады восстановили поврежденные "Шахедами" линии электропередач.
Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, пострадали крупные магистральные ЛЭП.
"Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и мощной атаки "Шахедов". Поэтому были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий. Но нам удалось сегодняшний день пройти без каких-либо графиков отключений", - сообщил Кудрицкий.
Напомним, с утра после атаки дронов около 200 зданий в Киеве остались без света.
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