Украину ждут одна-две напряженные недели для энергетики.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"У нас впереди одна-две еще такие напряженные недели могут быть потенциально, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление уже будет спадать в системе", - отметил Кудрицкий.

Напомним, 7 декабря в Украине зарегистрировали максимальный уровень энергопотребления с начала отопительного сезона. Сообщалось, что "Укрэнерго" было вынуждено привлечь аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии для того, чтобы энергосистема продолжала работать безопасно и сбалансированно даже в таких сложных условиях.

Эксперты предполагают, что в Украине будут графики отключений на 1-2 часа, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии на фоне низких температур.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко говорил, что при необходимости Украина может увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза.

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