В Украине к Новому году нет дефицита электричества, впервые за долгое время планируется его экспорт за рубеж
По состоянию на 31 декабря в Украине нет дефицита электричества. В ночь на 1 января 2024 года планируется экспорт электроэнергии в Молдову.
Об этом сообщает Министерство энергетики в своём телеграм-канале.
Пресс-служба ведомства пишет, что в настоящее время энергосистема Украины сбалансирована. В резерве находятся четыре блока теплоэлектростанций (ТЭС), которые могут быть включены в работу по необходимости. Плановых отключений электроэнергии не производится.
Сейчас в Донецкой области энергетики частично запитали ТЭС, которая накануне подверглась массированным вражеским обстрелам. Среди энергетиков, попавших под повторный обстрел во время восстановления воздушной линии 110 кВ, пострадавших нет.
В Черниговской области после обстрелов войсками РФ обесточены более 3800 потребителей в девяти населённых пунктах.
Импорт электроэнергии запланирован в объёме 11 600 МВт*ч. В ночные часы предполагается её экспорт из Украины в Молдову - впервые почти за месяц.
Напомним, недавно РФ обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой зоне. Были ранены пятеро энергетиков.
Ранее "Укрэнерго" сообщило, что в Киеве была угроза отключений из-за массированной атаки РФ, но этого удалось избежать.