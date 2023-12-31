По состоянию на 31 декабря в Украине нет дефицита электричества. В ночь на 1 января 2024 года планируется экспорт электроэнергии в Молдову.

Об этом сообщает Министерство энергетики в своём телеграм-канале.

Пресс-служба ведомства пишет, что в настоящее время энергосистема Украины сбалансирована. В резерве находятся четыре блока теплоэлектростанций (ТЭС), которые могут быть включены в работу по необходимости. Плановых отключений электроэнергии не производится.

Сейчас в Донецкой области энергетики частично запитали ТЭС, которая накануне подверглась массированным вражеским обстрелам. Среди энергетиков, попавших под повторный обстрел во время восстановления воздушной линии 110 кВ, пострадавших нет.

В Черниговской области после обстрелов войсками РФ обесточены более 3800 потребителей в девяти населённых пунктах.

Импорт электроэнергии запланирован в объёме 11 600 МВт*ч. В ночные часы предполагается её экспорт из Украины в Молдову - впервые почти за месяц.

Напомним, недавно РФ обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой зоне. Были ранены пятеро энергетиков.

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что в Киеве была угроза отключений из-за массированной атаки РФ, но этого удалось избежать.