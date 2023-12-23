Пять украинских энергетиков получили ранения во время очередного российского обстрела теплоэлектростанции в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает в субботу, 23 декабря, компания ДТЭК на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня после интенсивных обстрелов были ранены пять энергетиков, работающих на ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе. Нашим коллегам была оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в больницу. Держим связь с ними и их родными. Оказываем всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Оборудование предприятия получило повреждения. На момент публикации сообщения обстрел продолжался. После его прекращения энергетики приступят к ликвидации последствий атаки.

По информации ДТЭК, это уже десятая атака на данную прифронтовую теплоэлектростанцию за последние два месяца.

По данным Донецкой областной прокуратуры, атакованный РФ объект энергетики - это Кураховская ТЭС. Пострадавшие энергетики - мужчины от 35 до 56 лет. В Минэнерго сообщали, что на ТЭС остановлен энергоблок.

Ранее ДТЭК сообщила, что россиияне обстреляли украинскую электростанцию в прифронтовой зоне 20 декабря.

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