Российская армия снова атаковала украинскую теплоэлектростанцию в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает компания главного инвестора энергетической отрасли Украины (ДТЭК) сообщает в своём телеграм-канале.

"Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.

ДТЭК пишет, что за последние два месяца это уже девятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.

Ранее компания сообщала, что РФ в шестой раз за полтора месяца ударила по одной из прифронтовых ТЭС. В результате обстрела в ночь на 6 декабря было повреждено электротехническое оборудование, без отопления остались жители соседнего населённого пункта.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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