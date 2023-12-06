В ночь на 6 декабря, Россия атаковала одну из прифронтовых ТЭС. Повреждено оборудование, без отопления остались жители соседнего населенного пункта.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей", - написали в ДТЭК.

Ремонт уже начался.

Ранее сообщали, что минэнерго отрицают информацию, что украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%. И приводят свои данные, что отремонтированы 70% ТЭЦ, а остальные 30% находятся в ремонте.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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