Полный блэкаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря. Это создает угрозу ядерной и радиационной сохранности на станции.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Через нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

Из-за блэкаута Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. Включились все 20 генераторов, затем в работе оставили 8.

"Энергоатом" отмечает, что самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Блок требует срочного перевода в холодное состояние.

"Обесточение главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим природной циркуляции. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", - говорится в сообщении.

Украинские специалисты в 7:00 возобновили связь украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Недавно МАГАТЭ сообщал, что Запорожская АЭС потеряла связь с основной линией электропередачи.