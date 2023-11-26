В воскресенье, 26 ноября, Запорожская атомная электростанция потеряла связь с основной линией электропередачи. Для охлаждения реактора пришлось использовать резервное электричество.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X (ранее Twitter).

Пресс-служба приводит слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что Запорожская АЭС не имела связи с основной ЛЭП за пределами площадки.

"Это вынудило ее использовать резервное электричество для охлаждения реактора", - объяснил глава МАГАТЭ.

В агентстве добавили, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС услышали несколько ракет, выпущенных неподалеку от станции.

Напомним, на днях россияне перевели пятый блок Запорожской АЭС в "холодный останов" после аварии. "Энергоатом" сообщал, что такая мера была принята после инцидента на пятом энергоблоке ЗАЭС, когда произошла утечка реагентов из первого контура реактора во второй.

А перед этим на Запорожской АЭС случился частичный блэкаут. Произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, работавшие 90 минут.